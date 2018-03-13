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Спорт

Псковичи привезли 10 золотых медалей с Международного турнира по боксу

13 марта 2018 года, 12:19

Десять золотых медалей завоевали псковские спортсмены на 20-ом Международном турнире по боксу памяти Героя Советского Союза Александра Матросова. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

«На турнире разыгрывались 35 призовых мест. Псковичи заняли 10 первых мест, великолукские боксеры — 7, витебские спортсмены — 6», — отметил исполнительный директор региональной федерации бокса, старший тренер сборной области Вадим Голик.

В соревнованиях приняли участие 150 боксеров из Санкт-Петербурга, Архангельской, Смоленской, Ленинградской, Мурманской, Калининградской, Новгородской областей, Республик Карелии и Беларуси, Эстонии. Из них 70 человек — из Псковской области.

Состязания в личном зачете прошли по шести возрастным категориям: младшие юноши 2006–2007 годов рождения, средние юноши 2004–2005 годов рождения, старшие юноши 2002–2003 годов рождения, юниоры 2000–2001 годов рождения, мужчины 1999 и старше, средние девушки 2004–2005 годов рождения.

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