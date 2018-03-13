Белорусский «Нафтан» проиграл «Пскову-747» со счётом 2:1

Псковичи пропустили первыми, мяч в сетку ворот Михаила Малышева влетел на 18-й минуте встречи. На 68-й минуте гости счет сравняли, благодаря точному удару Владислава Сакадеева. За три минуты до окончания матча Сакадеев заработал пенальти, который уверенно пробил Кирилл Турчин, для которого гол стал уже вторым в двух контрольных играх. Напомним, что ранее с «Нафтаном» сыграли выездной товарищеский матч футболисты ФК «Луки-Энергия». Их встреча завершилась со счетом 1:1. Регулярка в группе «Запад», где выступают «747» и «Энергия», возобновится в начале апреля.