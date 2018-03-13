Александр Котов: 18 марта нам с вами предстоит сделать очень ответственный выбор

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов накануне выборов президента Российской Федерации обратился к жителям Псковской области.
Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов накануне выборов президента Российской Федерации обратился к жителям Псковской области.
Уважаемые жители Псковской области!
18 марта нам с вами предстоит сделать важный и очень ответственный выбор. В этот день Россия назовет имя Президента — лидера, который определит вектор развития государства на ближайшие шесть лет и будет представлять наши интересы как внутри страны, так и на международной арене.
В соответствии с Конституцией единственным источником власти и носителем суверенитета является многонациональный народ. А в чем может проявляться власть народа? Конечно, в выборах.
Выборы — это перемены, за которые мы сами несем ответственность. Когда мы принимаем решение, мы проявляем свою личность, политическую и правовую зрелость, способность управлять своей жизнью.
Мы пишем историю России. Какой она будет? Какой она станет для наших детей и внуков? Будет ли это эпоха перемен или укрепление прежних позиций? Каждый голос избирателя — это мнение, точка зрения, гражданская позиция. Он важен не только для выявления политических предпочтений, все вместе мы выбираем стратегию дальнейшего развития нашей страны.
Лично я всегда хожу на выборы и считаю это своим долгом. И в этот раз обязательно пойду и буду голосовать. Я не хочу, чтобы что-то решали за меня, тем более без моего участия. Мне небезразлично будущее нашей страны. Своим голосом я поддержу кандидата, лидерство которого сделает мою страну сильной и уважаемой державой.
Дорогие друзья! Я призываю вас прийти на избирательные участки 18 марта и оставить свой голос за кандидата, чьи взгляды вам наиболее близки.
18 марта 2018 года на территории Российской Федерации пройдут очередные выборы главы государства. Согласно российскому законодательству, на пост президента может претендовать любой гражданин России не моложе 35 лет и постоянно проживающий в стране не менее 10 лет.