Александр Котов: 18 марта нам с вами предстоит сделать очень ответственный выбор

Уважаемые жители Псковской области!

18 марта нам с вами предстоит сделать важный и очень ответственный выбор. В этот день Россия назовет имя Президента — лидера, который определит вектор развития государства на ближайшие шесть лет и будет представлять наши интересы как внутри страны, так и на международной арене.

В соответствии с Конституцией единственным источником власти и носителем суверенитета является многонациональный народ. А в чем может проявляться власть народа? Конечно, в выборах.

Выборы — это перемены, за которые мы сами несем ответственность. Когда мы принимаем решение, мы проявляем свою личность, политическую и правовую зрелость, способность управлять своей жизнью.

Мы пишем историю России. Какой она будет? Какой она станет для наших детей и внуков? Будет ли это эпоха перемен или укрепление прежних позиций? Каждый голос избирателя — это мнение, точка зрения, гражданская позиция. Он важен не только для выявления политических предпочтений, все вместе мы выбираем стратегию дальнейшего развития нашей страны.

Лично я всегда хожу на выборы и считаю это своим долгом. И в этот раз обязательно пойду и буду голосовать. Я не хочу, чтобы что-то решали за меня, тем более без моего участия. Мне небезразлично будущее нашей страны. Своим голосом я поддержу кандидата, лидерство которого сделает мою страну сильной и уважаемой державой.

Дорогие друзья! Я призываю вас прийти на избирательные участки 18 марта и оставить свой голос за кандидата, чьи взгляды вам наиболее близки.