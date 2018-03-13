Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Спорт

Боксёр Валерий Брудов потерпел третье поражение подряд

13 марта 2018 года, 09:50

В Берлине состоялся поединок между профессиональным боксером, экс-чемпионом мира по версии WBA в первом тяжелом весе, псковичом Валерием Брудовым и бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года, двукратным серебряным призером Европы 2010 и 2011 годов из Болгарии Тервелом Пулевым.

Вне зависимости от результатов конкретного поединка Валерий Брудов остается чемпионом для земляков.
Фото Псковского агентства информации

Спортсмены провели 8 раундов, по итогам которых судьи приняли решение о победе Пулева. Болгарский спортсмен ранее не встречал соперника такого класса, как Валерий Брудов, однако оказался точнее его и сумел одержать победу. Для Брудова поражение стало третьим подряд, после боев в Копенгагене и Екатеринбурге. Последняя победа спортсмена датирована апрелем прошлого года.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Псковичи привезли 10 золотых медалей с Международного турнира по боксу
Михаил Ведерников: Я буду голосовать, чтобы сделать личный вклад в развитие сильной России
Белорусский «Нафтан» проиграл «Пскову-747» со счётом 2:1
В марте заместитель прокурора области ждёт великолучан на личный приём
Шесть новых автобусных павильонов появились на улицах областного центра
Михаил Ведерников: ГРЭС — важный объект не только для Дедовичского района
Девять семей расселят из аварийных домов в Пскове в марте текущего года
Михаил Ведерников оценил возможности Псковского завода аппаратуры дальней связи
Два часа на псковских автозаправках будут раздавать наклейки для конкурса #Eдунавыборы

Комментарии

Авторизация
No comments

Спорт / Соревнования
5 марта 17:44

Кибернашествие

Компьютерный спорт как магнит для продвинутой молодежи

Спорт / Соревнования
27 февраля 13:30

Удушающий захват

Шамилов увеличил счет в победной серии поединков

Спорт / Рекорды
26 февраля 17:53

Лёд наш

После победы российских хоккеистов на Олимпиаде в Ледовом дворце Пскова ждут пополнения