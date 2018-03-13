Боксёр Валерий Брудов потерпел третье поражение подряд

В Берлине состоялся поединок между профессиональным боксером, экс-чемпионом мира по версии WBA в первом тяжелом весе, псковичом Валерием Брудовым и бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года, двукратным серебряным призером Европы 2010 и 2011 годов из Болгарии Тервелом Пулевым.

Спортсмены провели 8 раундов, по итогам которых судьи приняли решение о победе Пулева. Болгарский спортсмен ранее не встречал соперника такого класса, как Валерий Брудов, однако оказался точнее его и сумел одержать победу. Для Брудова поражение стало третьим подряд, после боев в Копенгагене и Екатеринбурге. Последняя победа спортсмена датирована апрелем прошлого года.