В марте заместитель прокурора области ждёт великолучан на личный приём

В марте заместитель прокурора Псковской области старший советник юстиции Виктор Борисенко проведет личный прием граждан. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе прокуратуре Псковской области.

Для встречи с Виктором Борисенко в срок до 16 марта необходимо обратиться к прокурору города Великие Луки Александру Ёлгину с заявлением и всеми имеющимися документами по рассматриваемому вопросу.

Приём пройдёт в прокуратуре города Великие Луки, расположенной по адресу: город Великие Луки, улица Пушкина, дом 10.