Михаил Ведерников: ГРЭС — важный объект не только для Дедовичского района

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников провел рабочее совещание с генеральным директором ПАО «ОГК-2» Станиславом Ананьевым. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Поводом для встречи стали многочисленные сигналы о закрытии Псковской ГРЭС в Дедовичском районе, несмотря на достигнутые ранее договоренности между администрацией Псковской области и руководством компании.

В ходе разговора стороны подтвердили, что станция продолжит свою работу до 2021 года включительно в рамках прошедшего конкурентного отбора мощностей.

Говоря о дальнейшем формате работы предприятия, врио губернатора Михаил Ведерников настоял, что в этом вопросе руководство ОГК-2 должно опираться не только на экономический, но и на социальный фактор, так как ГРЭС — важный объект не только для Дедовичского района, но и всей Псковской области. Сейчас на станции трудится порядка 300 человек, ее работа обеспечивает теплом почти 3 тыс жителей района, школу, два детских сада и Дом культуры. Кроме того, подчеркнул руководитель региона, Псковская ГРЭС имеет потенциал для дальнейшего развития — на сегодняшний день три инвестора рассматривают возможность размещения своих производств на базе станции. «При принятии дальнейших решений компания должна учитывать и этот момент», — добавил Михаил Ведерников.

По итогам обсуждения стороны договорились принять всевозможные меры, которые позволят станции работать и после 2021 года.

Один из предложенных руководством ОГК-2 вариантов — создание в Дедовичском районе территории опережающего развития с различными производствами, которые будут функционировать за счет Псковской ГРЭС. Михаил Ведерников эту идею поддержал и поручил председателю государственного комитета Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрею Михееву проработать вопрос.

Кроме того, по инициативе врио губернатора до конца лета будет разработана детальная «дорожная карта» возможных вариантов сохранения и развития предприятия с учетом его мощностей. В дальнейшем документ будет вынесен на обсуждение на уровне Правительства Российской Федерации.