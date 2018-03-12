Шесть новых автобусных павильонов появились на улицах областного центра

Шесть новых автобусных павильонов установлено в Пскове подрядчиками, обслуживающими улично-дорожную сеть в рамках муниципального контракта. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Так, в комфортной обстановке крытого автопавильона ждать автобус имеют возможность жители улицы Боровой (микрорайон Псковкирпич), Крестовского шоссе (район Птичника и Морозовской ветки), улицы Вокзальной, Чудской (у района «Петропавловский»). На улице Инженерной у автогазозаправочной станции павильон был смонтирован взамен разбитой в результате ДТП остановки.