Девять семей расселят из аварийных домов в Пскове в марте текущего года

В марте текущего года в Пскове планируются к расселению три аварийных дома - дом №5 по улице Вокзальной, №8 в Трудовом переулке и №63Б на улице Солнечной. В указанных домах проживает 9 семей (25 человек), а расселяемая площадь составит 264,2 кв.м. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Жилье предоставляется за счет незаселенного муниципального жилищного фонда по адресам: на улице Труда, 60 в Пскове; улице Венской, 3 и Пражской 8/12 в деревне Борисовичи Псковского района. Всего будет предоставлено 437,6 кв.м общей площади жилья.

Отметим, в рамках подпрограммы «Жилище» муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Пскова», утвержденной постановлением администрации города Пскова от 17.12.2015 № 2703, в 2018 году предусмотрено расселение 10 аварийных домов по адресам: улица Вокзальная, 5, улица Вокзальная, 7, улица Родниковая, 13, улица Солнечная, 63Б, Трудовой переулок, 8, Трудовой переулок, 15/9, Черский переулок, 4, Черский переулок, 6, Черский переулок, 7, Черский переулок, д.10.