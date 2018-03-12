Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Девять семей расселят из аварийных домов в Пскове в марте текущего года

12 марта 2018 года, 16:52

В марте текущего года в Пскове планируются к расселению три аварийных дома - дом №5 по улице Вокзальной, №8 в Трудовом переулке и №63Б на улице Солнечной. В указанных домах проживает 9 семей (25 человек), а расселяемая площадь составит 264,2 кв.м. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Жилье предоставляется за счет незаселенного муниципального жилищного фонда по адресам: на улице Труда, 60 в Пскове; улице Венской, 3 и Пражской 8/12 в деревне Борисовичи Псковского района. Всего будет предоставлено 437,6 кв.м общей площади жилья.

Отметим, в рамках подпрограммы «Жилище» муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Пскова», утвержденной постановлением администрации города Пскова от 17.12.2015 № 2703, в 2018 году предусмотрено расселение 10 аварийных домов по адресам: улица Вокзальная, 5, улица Вокзальная, 7, улица Родниковая, 13, улица Солнечная, 63Б, Трудовой переулок, 8, Трудовой переулок, 15/9, Черский переулок, 4, Черский переулок, 6, Черский переулок, 7, Черский переулок, д.10.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Шесть новых автобусных павильонов появились на улицах областного центра
Михаил Ведерников: ГРЭС — важный объект не только для Дедовичского района
Михаил Ведерников оценил возможности Псковского завода аппаратуры дальней связи
Два часа на псковских автозаправках будут раздавать наклейки для конкурса #Eдунавыборы
Впервые в Псковской области будут работать именные избирательные участки
Найдены новые доказательства торговых связей Пскова и Ганзейского Союза (ФОТО)
До 16 марта проработает выставка «Общая история: Крым и Псковская губерния»
Зампрокурора области приедет в Красногородск, чтобы пообщаться с местными жителями
12 марта завершается прием заявлений граждан для голосования по месту нахождения

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество
12 марта 09:40

Будем продолжать

Какие проблемы удалось решить Михаилу Ведерникову за час общения с жителями в редакции «Псковской правды»

Общество
9 марта 14:13

Энергия в людях и проводах

ООО «Псковсельхозэнерго» 13 марта 2018 года отметит свое 45-летие

Общество
10 марта 12:10

Wi-Fi для Пушкина

«Ростелеком» связывает с «внешним миром» заповедные места Псковщины