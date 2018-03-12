Михаил Ведерников оценил возможности Псковского завода аппаратуры дальней связи

Временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников посетил Псковский завод аппаратуры дальней связи (АДС). Здесь руководителю региона представили проект по выпуску высокотехнологичного медицинского оборудования. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

К освоению производства изделий медицинской техники завод АДС приступил в 2015 году в рамках программы по импортозамещению, рассказал генеральный директор предприятия Владимир Семенов. Тогда и был изготовлен первый образец передвижной стойки для эндоскопических приборов. В настоящее время российские медицинские организации закупают подобные стойки в Японии по цене 250 тыс рублей. Завод АДС готов поставлять такое оборудование по цене 150 тыс рублей. «Материалы, труд и зарплаты российские. Налоги остаются в России», — обрисовал преимущества гендиректор.

Владимир Семенов добавил, что на заводе АДС также разработали и выпустили образцы передвижного модуля бесперебойного электропитания, установки водоподготовки для моюще-дезинфицирующих машин и саму моечно-дезинфицирующую машину «Пскова» для автоматической обработки и дезинфекции гибких эндоскопов. Отечественных аналогов это медооборудование не имеет. Изделия уже прошли опытную эксплуатацию в медицинских учреждениях Санкт-Петербурга и получили положительные отзывы медицинских работников на различных выставках. Образцы медицинской техники продемонстрировали Михаилу Ведерникову.

«Все готово. Осталось начать выпускать», — сказал Владимир Семенов и обратился к врио губернатора с просьбой оказать содействие в поиске заказчиков продукции.

Михаил Ведерников оценил, что предприятие активно занимается импортозамещением, особенно в такой востребованной отрасли, как медицина. «Для Псковской области развивающееся производство имеет важное значение и в плане сохранения и создания новых рабочих мест. Уверен, что такая медтехника будет востребована не только в медицинских учреждениях нашего региона, но и за пределами Псковской области. Со своей стороны администрация области готова оказывать поддержку в вашей работе», — сказал врио губернатора.