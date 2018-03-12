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Общество

Михаил Ведерников оценил возможности Псковского завода аппаратуры дальней связи

12 марта 2018 года, 16:49

Временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников посетил Псковский завод аппаратуры дальней связи (АДС). Здесь руководителю региона представили проект по выпуску высокотехнологичного медицинского оборудования. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

К освоению производства изделий медицинской техники завод АДС приступил в 2015 году в рамках программы по импортозамещению, рассказал генеральный директор предприятия Владимир Семенов. Тогда и был изготовлен первый образец передвижной стойки для эндоскопических приборов. В настоящее время российские медицинские организации закупают подобные стойки в Японии по цене 250 тыс рублей. Завод АДС готов поставлять такое оборудование по цене 150 тыс рублей. «Материалы, труд и зарплаты российские. Налоги остаются в России», — обрисовал преимущества гендиректор.

Владимир Семенов добавил, что на заводе АДС также разработали и выпустили образцы передвижного модуля бесперебойного электропитания, установки водоподготовки для моюще-дезинфицирующих машин и саму моечно-дезинфицирующую машину «Пскова» для автоматической обработки и дезинфекции гибких эндоскопов. Отечественных аналогов это медооборудование не имеет. Изделия уже прошли опытную эксплуатацию в медицинских учреждениях Санкт-Петербурга и получили положительные отзывы медицинских работников на различных выставках. Образцы медицинской техники продемонстрировали Михаилу Ведерникову.

«Все готово. Осталось начать выпускать», — сказал Владимир Семенов и обратился к врио губернатора с просьбой оказать содействие в поиске заказчиков продукции.

Михаил Ведерников оценил, что предприятие активно занимается импортозамещением, особенно в такой востребованной отрасли, как медицина. «Для Псковской области развивающееся производство имеет важное значение и в плане сохранения и создания новых рабочих мест. Уверен, что такая медтехника будет востребована не только в медицинских учреждениях нашего региона, но и за пределами Псковской области. Со своей стороны администрация области готова оказывать поддержку в вашей работе», — сказал врио губернатора.

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