Два часа на псковских автозаправках будут раздавать наклейки для конкурса #Eдунавыборы

12 марта в рамках акции-конкурса #Eдунавыборы волонтеры Псковского агентства информации вновь будут распространять наклейки с хэштегом акции. Их можно будет получить с 17:00 до 19:00 на автозаправках «Сургутнефтегаз» в Пскове.

АДРЕСА

КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ

Для того, чтобы принять участие в конкурсе, необходимо разместить наклейку на заднем стекле своего автомобиля.

Участник должен сделать фотографию со своим авто (в кадре должна быть видна наклейка #Едунавыборы) и опубликовать фото в социальных сетях с хэштегом #Едунавыборы.

Чтобы не затеряться среди участников, советуем присылать ссылку на фото на адрес redactor@informpskov.ru с заголовком #Едунавыборы.