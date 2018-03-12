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Политика / Выборы

Впервые в Псковской области будут работать именные избирательные участки

12 марта 2018 года, 12:37

В день выборов президента, 18 марта, впервые в Псковской области будут работать именные участки для голосования. Об этом рассказал заместитель председателя Избирательной комиссии Псковской области Иван Патлач в пресс-центре «Псковской правды» на пресс-конференции, посвященной предстоящим выборам. К примеру, в Пушкинских Горах будет работать участок имени Пушкина, а в Локне - Александра Матросова.

- В каждом районе есть своя изюминка, - сказал Иван Патлач.

Также на именных избирательных участках будут работать экспозиции, посвященные героям. 

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