Впервые в Псковской области будут работать именные избирательные участки

В день выборов президента, 18 марта, впервые в Псковской области будут работать именные участки для голосования. Об этом рассказал заместитель председателя Избирательной комиссии Псковской области Иван Патлач в пресс-центре «Псковской правды» на пресс-конференции, посвященной предстоящим выборам. К примеру, в Пушкинских Горах будет работать участок имени Пушкина, а в Локне - Александра Матросова.

- В каждом районе есть своя изюминка, - сказал Иван Патлач.

Также на именных избирательных участках будут работать экспозиции, посвященные героям.