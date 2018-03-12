Найдены новые доказательства торговых связей Пскова и Ганзейского Союза (ФОТО)

Псковские археологи на Мстиславском раскопе обнаружили очередное доказательство того, что Псков имел тесные торговые связи с европейским Ганзейским Союзом. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Среди многочисленных и разнообразных находок была обнаружена свинцовая торговая пломба. Именно такими пломбами, по словам старшего научного сотрудника Археологического центра Псковской области, руководителя работ Елены Салминой, снабжались тюки с сукном, которое привозили из Европы на Русь.

«Есть характерные признаки, по каким мы с большой точностью может определить принадлежность пломбы. На обороте изображена лилия - ганзейский купеческий знак, а на лицевой стороне - башня. Возможно, это знак торговцев сукном из Фландрии, из города Турне», - рассказала Елена Сальмина и добавила, что находка является очередным неопровержимым свидетельством активной торговли между Псковом и Ганзой.