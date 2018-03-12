Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Найдены новые доказательства торговых связей Пскова и Ганзейского Союза (ФОТО)

12 марта 2018 года, 11:23

Псковские археологи на Мстиславском раскопе обнаружили очередное доказательство того, что Псков имел тесные торговые связи с европейским Ганзейским Союзом. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.


Фото предоставлено пресс-службой муниципального образования «Город Псков»
Среди многочисленных и разнообразных находок была обнаружена свинцовая торговая пломба. Именно такими пломбами, по словам старшего научного сотрудника Археологического центра Псковской области, руководителя работ Елены Салминой, снабжались тюки с сукном, которое привозили из Европы на Русь.

«Есть характерные признаки, по каким мы с большой точностью может определить принадлежность пломбы. На обороте изображена лилия - ганзейский купеческий знак, а на лицевой стороне - башня. Возможно, это знак торговцев сукном из Фландрии, из города Турне», - рассказала Елена Сальмина и добавила, что находка является очередным неопровержимым свидетельством активной торговли между Псковом и Ганзой.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Впервые в Псковской области будут работать именные избирательные участки
До 16 марта проработает выставка «Общая история: Крым и Псковская губерния»
Зампрокурора области приедет в Красногородск, чтобы пообщаться с местными жителями
12 марта завершается прием заявлений граждан для голосования по месту нахождения
Блокировка руля поможет псковичам защитить свои автомобили от угона
Благодаря прокуратуре в Себежском районе ликвидировали несанкционированную свалку
Псковичи могут сообщить о торговле наркотиками по телефону горячей линии
МЧС: что делать, если вы почувствовали запах газа в квартире
В Пскове не теряют надежды найти пропавшего 21-летнего Сергея Фёдорова (ФОТО)

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество
12 марта 09:40

Будем продолжать

Какие проблемы удалось решить Михаилу Ведерникову за час общения с жителями в редакции «Псковской правды»

Общество
9 марта 14:13

Энергия в людях и проводах

ООО «Псковсельхозэнерго» 13 марта 2018 года отметит свое 45-летие

Общество
10 марта 12:10

Wi-Fi для Пушкина

«Ростелеком» связывает с «внешним миром» заповедные места Псковщины