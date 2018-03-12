До 16 марта проработает выставка «Общая история: Крым и Псковская губерния»

Выставка «Общая история: Крым и Псковская губерния» откроется 12 марта в Государственном архиве Псковской области. Экспозиция посвящена 4-й годовщине подписания договора о вхождении Республики Крым и города Севастополь в состав Российской Федерации. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

На выставке будут представлены подлинники и копии документов об исторической взаимосвязи Крыма с Псковской землей, хранящихся в фондах областного архива.

Выставка будет работать до 16 марта. В течение марта копии экспозиции будут также представлены в Палкинском, Гдовском, Печорском, Струго-Красненском, Плюсском и Дедовичском районах области. С экспозицией можно будет познакомиться и на сайте ГАПО.