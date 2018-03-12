Зампрокурора области приедет в Красногородск, чтобы пообщаться с местными жителями

29 марта заместитель прокурора области Сергей Левшаков организует личный прием граждан в прокуратуре Красногородского района. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Личный прием граждан пройдет в прокуратуре Красногородского района по адресу: п. Красногородск, ул. Набережная, д. 41 с 17.00.

Для встречи с заместителем прокурора области накануне дня приема необходимо обратиться к прокурору Красногородского района Удальцову Виктору Владимировичу с заявлением и всеми имеющимися документами по рассматриваемому вопросу.