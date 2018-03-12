12 марта завершается прием заявлений граждан для голосования по месту нахождения

12 марта будет последним днем, когда избиратели могут подать в любом избиркоме, МФЦ или на портале госуслуг заявление о голосовании на выборах президента РФ по месту пребывания, а не по месту регистрации. Об этом сообщается в воскресенье в официальном канале Центризбиркома России в Telegram.

Заявление можно подать в любом территориальном или участковом избиркоме, в многофункциональном центре (МФЦ) или онлайн на портале «Госуслуги».

Ранее в ЦИК сообщали, что количество поданных заявлений приблизилось к трем миллионам.

С 13 марта до 14:00 17 марта можно будет подать специальное заявление только в участковом избиркоме по месту регистрации. На бланк наклеят специальную марку, с ним можно будет проголосовать по месту пребывания.

Выборы президента России пройдут 18 марта.