Блокировка руля поможет псковичам защитить свои автомобили от угона

Кражи из автотранспорта - один из распространенных видов преступлений. Чтобы защитить свою машину от угона и кражи, псковские полицейские советуют соблюдать следующие правила:

- никогда не оставляйте автомашину с открытыми дверцами и ключом в замке зажигания;

- избегайте длительной парковки в безлюдных и неосвещенных местах;

- при парковке автомобиля на ночь пользуйтесь гаражом или платной стоянкой;

- примите все меры к тому, чтобы угонщик не смог быстро завести вашу автомашину. Для этого оборудуйте ее охранной сигнализацией, системами блокировки руля, педалей и т.д.;

- не оставляйте ценные вещи, деньги в салоне автомобиля.

Если вы обнаружили, что совершен угон или кража из автомобиля, немедленно сообщите об этом в полицию по телефону «02». Укажите при этом марку, модель, цвет, госномер и, по возможности, идентификационные номера узлов и агрегатов вашей машины. Все это поможет стражам порядка в работе по раскрытию преступления.