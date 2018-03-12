Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Блокировка руля поможет псковичам защитить свои автомобили от угона

12 марта 2018 года, 10:11

Кражи из автотранспорта - один из распространенных видов преступлений. Чтобы защитить свою машину от угона и кражи, псковские полицейские советуют соблюдать следующие правила:

- никогда не оставляйте автомашину с открытыми дверцами и ключом в замке зажигания;

- избегайте длительной парковки в безлюдных и неосвещенных местах;

- при парковке автомобиля на ночь пользуйтесь гаражом или платной стоянкой;

- примите все меры к тому, чтобы угонщик не смог быстро завести вашу автомашину. Для этого оборудуйте ее охранной сигнализацией, системами блокировки руля, педалей и т.д.;

- не оставляйте ценные вещи, деньги в салоне автомобиля.

Если вы обнаружили, что совершен угон или кража из автомобиля, немедленно сообщите об этом в полицию по телефону «02». Укажите при этом марку, модель, цвет, госномер и, по возможности, идентификационные номера узлов и агрегатов вашей машины. Все это поможет стражам порядка в работе по раскрытию преступления.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Впервые в Псковской области будут работать именные избирательные участки
Найдены новые доказательства торговых связей Пскова и Ганзейского Союза (ФОТО)
До 16 марта проработает выставка «Общая история: Крым и Псковская губерния»
Зампрокурора области приедет в Красногородск, чтобы пообщаться с местными жителями
12 марта завершается прием заявлений граждан для голосования по месту нахождения
Благодаря прокуратуре в Себежском районе ликвидировали несанкционированную свалку
Псковичи могут сообщить о торговле наркотиками по телефону горячей линии
МЧС: что делать, если вы почувствовали запах газа в квартире
В Пскове не теряют надежды найти пропавшего 21-летнего Сергея Фёдорова (ФОТО)

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество
12 марта 09:40

Будем продолжать

Какие проблемы удалось решить Михаилу Ведерникову за час общения с жителями в редакции «Псковской правды»

Общество
9 марта 14:13

Энергия в людях и проводах

ООО «Псковсельхозэнерго» 13 марта 2018 года отметит свое 45-летие

Общество
10 марта 12:10

Wi-Fi для Пушкина

«Ростелеком» связывает с «внешним миром» заповедные места Псковщины