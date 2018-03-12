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Общество

Благодаря прокуратуре в Себежском районе ликвидировали несанкционированную свалку

12 марта 2018 года, 09:23

Природоохранная прокуратура добилась принятия судом решения о ликвидации свалки твердых коммунальных отходов в Себежском районе. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что на территории земель сельскохозяйственного назначения, не поставленных на кадастровый учет, вблизи деревни Толкачево размещена свалка ТКО. Размещение отходов в непосредственной близости от населенного пункта нарушает права местного населения на благоприятную окружающую среду, пояснили в прокуратуре.

В этой связи природоохранный межрайонный прокурор обратился в Псковский городской суд с иском об обязании Государственного комитета региона по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства организовать работы по ликвидации несанкционированной свалки. Требования прокурора суд удовлетворил, на компетентный орган возложены соответствующие обязанности.

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