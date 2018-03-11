Псковичи могут сообщить о торговле наркотиками по телефону горячей линии

12 марта в Псковской области стартует первый этап акции «Сообщи, где торгуют смертью!», который продлится до 23 марта. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

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