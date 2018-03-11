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Общество

Псковичи могут сообщить о торговле наркотиками по телефону горячей линии

11 марта 2018 года, 11:17

12 марта в Псковской области стартует первый этап акции «Сообщи, где торгуют смертью!», который продлится до 23 марта. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Если вам стали известны факты употребления или распространения наркотических средств и психотропных веществ, если вам необходимо получить информацию по вопросам лечения и реабилитации, обращайтесь по круглосуточному «телефону доверия» УМВД – (8112) 59-22-33, а также телефону дежурной части УМВД России по Псковской области – (8112) 66-16-49.

КСТАТИ

Сообщение можно отправить на Интернет-сайт УМВД России по Псковской области, электронную почту Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области: ukonpskov@mvd.ru.

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