МЧС: что делать, если вы почувствовали запах газа в квартире

Если, войдя в помещение, вы не можете избавиться от ощущения запаха газа, не включайте свет, не чиркайте зажигалкой или спичками, так как эта ошибка может быть роковой. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Псковской области.

При неисправности газового оборудования или при обнаружении запаха газа, необходимо:

- немедленно прекратить его использование;

- перекрыть краны;

- организовать охрану загазованного места;

-проследить за тем, чтобы вблизи не курили и не зажигали огонь, не включали и не выключали электроприборы и электроосвещение;

- обеспечить проветривание помещения;

- вывести людей из загазованной зоны;

- вызвать аварийную газовую службу.