МЧС: что делать, если вы почувствовали запах газа в квартире

Если, войдя в помещение, вы не можете избавиться от ощущения запаха газа, не включайте свет, не чиркайте зажигалкой или спичками, так как эта ошибка может быть роковой. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Псковской области.
При неисправности газового оборудования или при обнаружении запаха газа, необходимо:
- немедленно прекратить его использование;
- перекрыть краны;
- организовать охрану загазованного места;
-проследить за тем, чтобы вблизи не курили и не зажигали огонь, не включали и не выключали электроприборы и электроосвещение;
- обеспечить проветривание помещения;
- вывести людей из загазованной зоны;
- вызвать аварийную газовую службу.