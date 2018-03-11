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Происшествия

В Пскове не теряют надежды найти пропавшего 21-летнего Сергея Фёдорова (ФОТО)

11 марта 2018 года, 10:02

Разыскивается Фёдоров Сергей Олегович, 1997 года рождения, уроженец города Пыталово. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Этот учащийся одного из псковских колледжей 4 октября 2016 года ушёл с места учёбы. И до настоящего времени его местонахождение не установлено.


Фото предоставлено пресс-службой УМВД России по Псковской области

ПРИМЕТЫ

На вид 19 лет, рост 175-180 сантиметров, среднего телосложения, лицо овальное, волосы тёмные, глаза светлые, нос прямой.

БЫЛ ОДЕТ

Куртка тёмно-синего цвета в чёрную клетку с жёлтыми полосами, синие джинсы, кроссовки с полосками фирмы «Адидас». С собой у него была сумка чёрного цвета.

КУДА ЗВОНИТЬ

Если вам что-либо известно о местонахождении Фёдорова Сергея Олеговича, просьба сообщить об этом в УМВД России по городу Пскову по телефонам: 70-14-99, 70-14-53, 921-215-08-89 или 02.

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