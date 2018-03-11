В Пскове не теряют надежды найти пропавшего 21-летнего Сергея Фёдорова (ФОТО)

Разыскивается Фёдоров Сергей Олегович, 1997 года рождения, уроженец города Пыталово. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Этот учащийся одного из псковских колледжей 4 октября 2016 года ушёл с места учёбы. И до настоящего времени его местонахождение не установлено.