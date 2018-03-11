Голодный вор пытался ограбить магазин на Рижском проспекте в Пскове

В Пскове экипаж вневедомственной охраны задержал мужчину, подозреваемого в хищении. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области.

Находившейся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны Отдела Росгвардии по Псковской области получил сообщение, что из охраняемого объекта – магазина на Рижском проспекте, поступил сигнал «Тревога».

Сотрудники Росгвардии незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали 45-летнего гражданина, который похитил продукты питания.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемый передан сотрудникам полиции.