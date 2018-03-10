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Политика

Избирком приглашает псковичей на День открытых дверей

10 марта 2018 года, 13:14

В воскресенье, 11 марта, с 10.00 до 14.00 на избирательном участке №140 пройдет День открытых дверей. Как сообщила «Псковской правде» председатель Центральной избирательной комиссии Псковского района Анна Садовникова, мероприятие проводится с целью правового просвещения, информирования и привлечения внимания граждан к предстоящим выборам.

«Мы всех ждем в гости. Избирательная комиссия готова все показать, рассказать и ответить на вопросы избирателей», - отметила Анна Садовникова.

Для посетителей с детьми будет организована настольная обучающая игра «Президент».

Адрес помещения УИК: Псковская область, Муниципальное образование «Псковский район», Муниципальное образование сельское поселение «Завеличенская волость», д.Родина, ул.Владимирская, д.3 В, здание управляющей компании «Псковжилсервис».

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