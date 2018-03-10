Пенсионерка-лыжница из парка отдыха в Псковской области покорила соцсети

В соцсети появился ролик, на котором пожилая женщина мастерски управляется с заснеженным склоном, стоя на горных лыжах. Как сообщает VistaNews, видео опубликовали в канун 8 марта, и оно приобрело огромную популярность.
На видео бабушка в платке рассекает по снежному склону на горных лыжах.
Автор публикации утверждает, что кадры сняты в Мальской долине. Сам пользователь признается, что был восхищен мастерством пожилой лыжницы. При этом он обращает внимание на то, что одежда пенсионерки вовсе не похожа на наряд спортсмена.
В комментариях предположили, что пенсионерка «фейковая», но пользователь, опубликовавший видео, утверждает, что бабушка настоящая.
То, что сюжет не является постановочным или фейковым, «Псковской правде» подтвердили и в администрации Мальской долины.
- Главная героиня сюжета является посетителем парка активного отдыха, как и все остальные гости. Предположительно, она посещала парк вместе с внуками, которых самостоятельно обучала на склоне, - сообщили в администрации Мальской долины.