Пенсионерка-лыжница из парка отдыха в Псковской области покорила соцсети

В соцсети появился ролик, на котором пожилая женщина мастерски управляется с заснеженным склоном, стоя на горных лыжах. Как сообщает VistaNews, видео опубликовали в канун 8 марта, и оно приобрело огромную популярность.

На видео бабушка в платке рассекает по снежному склону на горных лыжах.

