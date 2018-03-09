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Происшествия / ДТП

В ближайшие дни псковские спасатели прогнозируют увеличение дорожно-транспортных происшествий

9 марта 2018 года, 12:14

ГУ МЧС России по Псковской области прогнозирует на 10 марта увеличение дорожно-транспортных происшествий.

Существует вероятность увеличения количества ДТП (до 0,4), в том числе с участием детей, затруднения в движении на автодорогах области, сообщили в пресс-службе псковских спасателей. Причину спасатели видят в загруженности автотрасс, плохом состоянии дорожного покрытия, нарушении ПДД, гололедице.

В ведомстве определили и держат под контролем наиболее опасные участки автодорог по возникновению ДТП:

Санкт - Петербург – граница с р. Беларусь (Р-23) 199-255 км; 263-307 км; 415-470 км (протяженность. -364 км; ширина 6,5-9,5 м; пропускная способность – 5000 авт./сут.);

Москва – граница с Латвией (М-9) район 430-460 км; 513-517 км; 560-600 км (протяженность -198 км; ширина 7 - 10 м; пропускная способность - 5000 авт./сут.);

Псков – граница с Эстонией (А-212) район 11-60 км (протяженность - 60 км; ширина – 7 м; пропускная способность - 5000 авт./сут.);

Новгород - Псков (Р-56) район 20-68 км (протяженность -125 км; ширина 6-7 м; пропускная способность – 4000 авт./сут.).

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