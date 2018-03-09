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Происшествия

Псковские полицейские продолжают разыскивать жителя областного центра Валерия Кадрова

9 марта 2018 года, 11:02

Уголовным розыском УМВД России по городу разыскивается житель областного центра Кадров Валерий Аркадьевич, 1969 года рождения, сообщили "Псковской правде" в пресс-службе ведомства.

В мае месяце 2015 года родственники видели его последний раз по месту проживания в доме по улице Советской армии областного центра.

С тех пор В.А.Кадров на контакты с родственниками не выходит, и его местонахождение до настоящего времени не установлено.

Приметы: на вид 50 лет, рост 170 сантиметров, среднего телосложения, волосы светло-русые, глаза светло-серые, размер обуви 42-43.

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении разыскиваемого Кадрова Валерия Аркадьевича, просят сообщить в УМВД России по городу Пскову по телефонам: 59-63-22, 59-63-09, 8-911-351-26-80 или 02.


Валерий Аркадьевич Кадров
фото УМВД России по городу Пскову
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