Какой будет погода на пасху и, каким будет лето, подмечали 9 марта

Иванов день отмечается сегодня, 9 марта, по народному календарю.

По церковному календарю этот день называют днем обретения главы Иоанна Предтечи., сообщает calend.ru. Иоанн, известный также как Креститель, считается ближайшим предшественником Иисуса Христа, предсказавшим его пришествие. Он жил в пустыне аскетом, проповедовал крещение среди иудеев, крестил в водах Иордана самого Спасителя. Иоанна обезглавили из-за козней иудейской царицы Иродиады и ее дочери Саломеи.

В это день наши предки молились Иоанну Предтече об избавлении от головной боли. Также у него просили о здоровье детей, о защите посевов, о плодородии.

Считалось, что в этот день птицы обретают гнезда, то есть начинают их строить. Женщины в этот день не стирали белье, чтобы птицы не испугались и не улетели обратно. С этим днем связаны народные примеры, по нем определяли погоду на весну и лето. Подмечали, если птицы вьют гнезда на солнечной стороне — лето будет холодным. Многолетние наблюдения показывали, что своевременный прилет птиц сулит хороший урожай. Если вдруг в Иванов день запоет синица — это к теплу; однако если поет она протяжно и жалобно — значит, голодна. В этом случае пичужке старились помочь, устраивали кормушки. Увидеть жаворонка или аиста в этот день считалось хорошей приметой.

-Если день по снегу, — говорил люди, — то и в апреле по снегу, а коли по голу, то и в апреле по тому. Снег на Обретение говорил и о том, что Пасха будет холодной.