В лидерах по числу салонов красоты, ювелирных и цветочных магазинов оказалась Псковская область

К Международному женскому дню компания Marketing Logic проанализировала данные об инфраструктуре, которая работает на женскую аудиторию: магазины косметики и парфюмерии, ювелирных украшений, салоны красоты и магазины цветов. По большинству показателей в лидерах – Краснодарский край, в аутсайдерах – Орловская и Магаданская области.

Как рассказали «Псковской правде» составители рейтинга, по количеству салонов красоты на одного жителя лидирует Краснодарский край, далее идут Псковская, Курская, Московская области и Москва. С небольшим отрывом следуют Калининградская область и Санкт-Петербург. Меньше всего салонов красоты на каждого жителя в Магаданской, Орловской областях, Кабардино-Балкарии, Чукотском автономном округе и Калмыкии.

Порадовать женщин цветами проще всего мужчинам из Псковской области. Далее по количеству магазинов на каждого жителя следуют Калининградская область и Краснодарский край. Следом идут Курская, Кировская области, Республика Марий Эл, Тамбовская и Ленинградская области. Сложнее всего купить женщинам цветы к празднику в Кабардино-Балкарии, Магаданской области, Республике Адыгея, Орловской области и Камчатском крае.

Больше всего магазинов ювелирных украшений в Костромской области, далее следуют Калининградская, Тамбовская, Псковская области. Замыкает ТОП-5 регионов по этому показателю Москва. Краснодарский край, лидер по магазинам парфюмерии и косметики, на 6 месте, Санкт-Петербург – на 10-м. Меньше всего магазинов ювелирных украшений на каждого жителя в Орловской области. Далее идут Магаданская область, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Адыгея и Хакасия.

Наибольшая концентрация магазинов косметики и парфюмерии в Краснодарском крае, далее идут Кировская, Курская, Новосибирская, Смоленская области. Меньше всего магазинов в Еврейской автономной области, Магаданской области, Хакасии, Камчатском крае и Орловской области.