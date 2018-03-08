Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Экономика / Потребитель (Товары и цены)

В лидерах по числу салонов красоты, ювелирных и цветочных магазинов оказалась Псковская область

8 марта 2018 года, 11:15

К Международному женскому дню компания Marketing Logic проанализировала данные об инфраструктуре, которая работает на женскую аудиторию: магазины косметики и парфюмерии, ювелирных украшений, салоны красоты и магазины цветов. По большинству показателей в лидерах – Краснодарский край, в аутсайдерах – Орловская и Магаданская области.

Как рассказали «Псковской правде» составители рейтинга, по количеству салонов красоты на одного жителя лидирует Краснодарский край, далее идут Псковская, Курская, Московская области и Москва. С небольшим отрывом следуют Калининградская область и Санкт-Петербург. Меньше всего салонов красоты на каждого жителя в Магаданской, Орловской областях, Кабардино-Балкарии, Чукотском автономном округе и Калмыкии.

Порадовать женщин цветами проще всего мужчинам из Псковской области. Далее по количеству магазинов на каждого жителя следуют Калининградская область и Краснодарский край. Следом идут Курская, Кировская области, Республика Марий Эл, Тамбовская и Ленинградская области. Сложнее всего купить женщинам цветы к празднику в Кабардино-Балкарии, Магаданской области, Республике Адыгея, Орловской области и Камчатском крае.

Больше всего магазинов ювелирных украшений в Костромской области, далее следуют Калининградская, Тамбовская, Псковская области. Замыкает ТОП-5 регионов по этому показателю Москва. Краснодарский край, лидер по магазинам парфюмерии и косметики, на 6 месте, Санкт-Петербург – на 10-м. Меньше всего магазинов ювелирных украшений на каждого жителя в Орловской области. Далее идут Магаданская область, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Адыгея и Хакасия.

Наибольшая концентрация магазинов косметики и парфюмерии в Краснодарском крае, далее идут Кировская, Курская, Новосибирская, Смоленская области. Меньше всего магазинов в Еврейской автономной области, Магаданской области, Хакасии, Камчатском крае и Орловской области.

КОНКРЕТНО

На 1 магазин косметики и парфюмерии в Псковской области приходится 1,5 тысячи жителей.

На 1 магазин украшений в Псковской области приходится 2,08 тысяч жителей.

На 1 салон красоты в Псковской области приходится 326,44 жителей.

На 1 цветочный магазин в Псковской области приходится 774,67 жителей.

Чем меньше жителей приходится на один магазин, тем доступнее эта услуга.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Опубликован график работы поликлиник в Пскове на праздниках
Инвалида с пальцем без двух фаланг разыскивают в Псковской области
Александр Котов: Спасибо женщинам за каждодневный нелегкий труд
Михаил Ведерников: Российская женщина — образец для подражания и восхищения
Безработный обокрал свою соседку в садоводческом сообществе в Великих Луках
С 1 мая в автокемпинге «Раздолье» можно будет отдыхать всей семьёй
Сборная Пскова по баскетболу сыграла в Полоцке в честь 8 марта
В 2017 году псковичи-клиенты Сбербанка совершили более 17 млн платежей
«Убитый» отрезок дороги Грызавино-Малая Губа отремонтируют за 29 млн рублей

Комментарии

Авторизация
No comments

Экономика / Сельское хозяйство
27 февраля 13:01

С деньгами и энтузиазмом

Натуральным творогом, сметаной и маслом кормят фермеры область, Псков и Петербург благодаря многомиллионной господдержке

Экономика / Деньги
21 февраля 10:39

Две двести

Новые банкноты сильнее защитили от подделки и от микробов (ИНФОГРАФИКА)

Экономика
21 февраля 09:00

Исторический выбор

В Пскове за три года полностью обновят автопарк, самые новые из старых автобусов отправят в районы