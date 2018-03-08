Опубликован график работы поликлиник в Пскове на праздниках

Как стало известно «Псковской правде» все три подразделения Псковской городской поликлиники закрыты 8 марта. Также выходной день у медиков будет в воскресенье, 11 марта.
Поликлиника №1 (ул. Кузнецкая, д.19) и поликлиника №3 (ул. Индустриальная, д.8):
08 марта 2018 года – выходной день
09 марта 2018 года – дежурная служба (прием терапевта с 08:00 до 13:00)
10 марта 2018 года – по графику рабочей субботы (прием терапевта, вызовы с 08:00 до 14:00)
11 марта 2018 года – выходной день
Поликлиника №2 (ул. Коммунальная, д.23):
08 марта 2018 года – выходной день
09 марта 2018 года – дежурная служба (прием терапевта с 08:00 до 14:00)
10 марта 2018 года – по графику рабочей субботы (прием терапевта, вызовы с 08:00 до 15:00)
11 марта 2018 года – выходной день