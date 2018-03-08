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Происшествия

Инвалида с пальцем без двух фаланг разыскивают в Псковской области

8 марта 2018 года, 10:36

Уголовным розыском отделения полиции по Локнянскому району разыскивается утративший связь с родственниками Гуков Сергей Михайлович, уроженец деревни Старые Липы Локнянского района 1980 года рождения.

По имеющимся данным, он выехал на лечение в Псков. И до настоящего времени его местонахождение неизвестно, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Сергея не видели с тех пор, как он уехал на лечение в Псков.
Фото предоставлено полицией.

ПРИМЕТЫ

На вид 35-40 лет, рост 165-170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы прямые, светло-русые, короткие, глаза карие. На указательном пальце левой руки отсутствуют две фаланги. На левой ноге выше колена имелись два вертикальных послеоперационных шрама. Является инвалидом второй группы.

БЫЛ ОДЕТ

Черная вязаная шапка, зеленая тканевая куртка, черные ботинки на шнурках, зеленая футболка, черно-белый свитер.

Сергей является инвалидом второй группы.
Фото предоставлено полицией.

ВАЖНО

Лиц, обладающих какой-либо информацией о данном гражданине, просят незамедлительно обратиться в полицию по телефонам: 8 (81139) 21-2-04, 8-921-115-10-59 или 02.

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