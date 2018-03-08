Инвалида с пальцем без двух фаланг разыскивают в Псковской области

Уголовным розыском отделения полиции по Локнянскому району разыскивается утративший связь с родственниками Гуков Сергей Михайлович, уроженец деревни Старые Липы Локнянского района 1980 года рождения.

По имеющимся данным, он выехал на лечение в Псков. И до настоящего времени его местонахождение неизвестно, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области.