Александр Котов: Спасибо женщинам за каждодневный нелегкий труд

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил жительниц региона с 8 марта. Текст поздравления опубликован на официальном сайте регионального парламента:

«Дорогие женщины!

От имени Псковского областного Собрания депутатов и от себя лично сердечно поздравляю вас с прекрасным весенним праздником 8 марта!

Материнская забота, любовь, уют семейного очага, продолжение рода – все эти самые важные для каждого человека моменты жизни связаны с женщиной.

Своей красотой вы преображаете мир, добротой – вносите в него гармонию, мудростью – совершенствуете.