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Общество / Важная дата

Александр Котов: Спасибо женщинам за каждодневный нелегкий труд

8 марта 2018 года, 10:24

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил жительниц региона с 8 марта. Текст поздравления опубликован на официальном сайте регионального парламента:

«Дорогие женщины!

От имени Псковского областного Собрания депутатов и от себя лично сердечно поздравляю вас с прекрасным весенним праздником 8 марта!

Материнская забота, любовь, уют семейного очага, продолжение рода – все эти самые важные для каждого человека моменты жизни связаны с женщиной.

Своей красотой вы преображаете мир, добротой – вносите в него гармонию, мудростью – совершенствуете.

Александр Котов считает, что женщины преображают мир своей красотой.
Фото предоставлено областным Собранием.

Женщин принято называть слабой половиной человечества, но на самом деле вы обладаете удивительной душевной силой, терпением и стойкостью. На ваших плечах много каждодневных хлопот: дом, дети, работа. Спасибо вам, милые женщины, за этот нелёгкий труд. Спасибо за счастье, которое вы дарите, спасибо за свет, которым озаряете всё вокруг!

С праздником! Пусть внимание и забота, которыми вы окружены 8 марта, сопровождают вас и во все другие дни года. Пусть сбываются ваши заветные мечты!»

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