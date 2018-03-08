Александр Котов: Спасибо женщинам за каждодневный нелегкий труд

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил жительниц региона с 8 марта. Текст поздравления опубликован на официальном сайте регионального парламента:
«Дорогие женщины!
От имени Псковского областного Собрания депутатов и от себя лично сердечно поздравляю вас с прекрасным весенним праздником 8 марта!
Материнская забота, любовь, уют семейного очага, продолжение рода – все эти самые важные для каждого человека моменты жизни связаны с женщиной.
Своей красотой вы преображаете мир, добротой – вносите в него гармонию, мудростью – совершенствуете.
Александр Котов считает, что женщины преображают мир своей красотой.
Фото предоставлено областным Собранием.
Женщин принято называть слабой половиной человечества, но на самом деле вы обладаете удивительной душевной силой, терпением и стойкостью. На ваших плечах много каждодневных хлопот: дом, дети, работа. Спасибо вам, милые женщины, за этот нелёгкий труд. Спасибо за счастье, которое вы дарите, спасибо за свет, которым озаряете всё вокруг!
С праздником! Пусть внимание и забота, которыми вы окружены 8 марта, сопровождают вас и во все другие дни года. Пусть сбываются ваши заветные мечты!»