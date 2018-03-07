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Происшествия

Безработный обокрал свою соседку в садоводческом сообществе в Великих Луках

7 марта 2018 года, 17:05

В ближайшее время великолукский суд рассмотрит уголовное дело по дачной краже. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

В октябре 2017 года путем разбития стекла было совершено незаконное проникновение в дачный дом, расположенный в садоводческом обществе в Великих Луках на улице Коломинка. У 77-летней пенсионерки похитили магнитофон и строительные инструменты.

Вскоре полицейские задержали мужчину, подозреваемого в данной краже. Им оказался 41-летний не работающий, ранее судимый местный житель. Проживал он по соседству с потерпевшей. Похищенное им имущество изъято.

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