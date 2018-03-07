С 1 мая в автокемпинге «Раздолье» можно будет отдыхать всей семьёй

К 1 мая в строящемся автокемпинге «Раздолье» откроются рекреационные зоны для семейного отдыха: площадка для игры в гольф, скейт-парк и парк трек, а также полноценный комплекс для сдачи нормативов ГТО. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

По словам директора ООО «Раздолье» Алексея Севастьянова, идет планомерная работа по обустройству инфраструктуры автокемпинга. Построен первый гостиничный комплекс на 16 номеров и два коттеджа. На подходе еще 4 коттеджа и второй гостиничный комплекс на 18 номеров.

Руководитель проекта добавил, что в прошлом году сроки реализации проекта были продлены в связи с погодными условиями. Однако за октябрь — декабрь подрядчик смог наверстать темпы строительства. Инвестор рассчитывает, что в этом году автокемпинг будет открыт и станет доступным местом для транзитных туристов и жителей Пскова и области. В 2019 году комплекс будет расширен за счет новых объектов.