Сборная Пскова по баскетболу сыграла в Полоцке в честь 8 марта

Сборная команда города Пскова приняла участие в международном турнире по баскетболу среди женских команд в честь праздника 8 марта в городе Полоцк (Беларусь). Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В соревнованиях принимали участие 6 команд: Полоцк (Беларусь), Витебск (Беларусь), Резекне (Латвия), Брянск, Псков и Великие Луки, сообщили в муниципальном Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи.

Псковички в подгруппе обыграла девушек из Витебска и проиграла Полоцку, заняв в подгруппе 2-е место. По итогу соревнований сильнейшей стала команда Брянска; серебро за Полоцком, девушки из Резекне завоевали третье место; псковички стали четвертыми; пятые - Великие Луки; Витебск на шестом месте.