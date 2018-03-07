«Убитый» отрезок дороги Грызавино-Малая Губа отремонтируют за 29 млн рублей

Заключен государственный контракт на выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги общего пользования регионального значения (3–7 км) Грызавино-Малая Губа в Островском районе Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Этот отрезок выбран на основании результатов оценки технического состояния и с учетом мнения автомобилистов, жителей Островского района, которые часто жалуются на его неудовлетворительное состояние.

Стоимость работ составит почти 29 млн рублей, средства выделят из областного дорожного фонда.

Срок сдачи объекта — 31 августа этого года. Подрядчик — ООО «ДорСтройСервис».

В ходе ремонта на участке длиной 4,2 км будут выполнены работы по фрезерованию существующего асфальтобетонного покрытия, устройству нового дорожного полотна, укреплению обочин и ремонту покрытия на съездах.

Гарантия на дорожные работы — 4 года.