С четырёх до шести вечера в трёх точках Пскова будут раздавать акционные наклейки #Eдунавыборы

7 марта в рамках акции-конкурса #Eдунавыборы волонтеры Псковского агентства информации вновь будут распространять наклейки с хэштегом акции. Их можно будет получить с 16:00 до 18:00 на автозаправках «Сургутнефтегаз» в Пскове.
7 марта в рамках акции-конкурса #Eдунавыборы волонтеры Псковского агентства информации вновь будут распространять наклейки с хэштегом акции. Их можно будет получить с 16:00 до 18:00 на автозаправках «Сургутнефтегаз» в Пскове.
- улица Труда, 27;
- улица Инженерная, 2в.
Для того, чтобы принять участие в конкурсе, необходимо разместить ее на заднем стекле своего автомобиля.
Участник должен сделать фотографию со своим авто (в кадре должна быть видна наклейка #Едунавыборы) и опубликовать фото в социальных сетях с хэштегом #Едунавыборы.
Чтобы не затеряться среди участников, советуем присылать ссылку на фото на адрес redactor@informpskov.ru с заголовком #Едунавыборы.
КСТАТИ
Также получить наклейку #Едунавыборы можно в редакции Псковского агентства информации (улица Пароменская, 21/33, 1-й этаж, с 9:00 до 18:00 в будние дни)
Подробности на сайте Псковского агентства информации.