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Общество

Специалисты призывают жителей Псковской области не заниматься самолечением пневмонии

7 марта 2018 года, 10:51

«Хочется пожелать, чтобы пациенты вовремя обращались за помощью, обследовались и получали адекватную терапию», - сообщила главный пульманолог Псковской области Татьяна Пистрая в ходе пресс-конференции в пресс-центре Псковской области.

По ее словам, в структуре пациентов, которые умерли от пневмонии, - пожилые люди после 70 лет, имеющие какую-то патологию. Также имеются факты злоупотребления алкоголем, что утяжеляет заболевание и его лечение.

«Кроме того, пациенты не вовремя обращаются ко врачу и занимаются самолечением, назначая себе неправильную антибактериальную терапию. Как правило, это непривитые пациенты», - отметила она.

Специалист отметила, что антибиотики должны быть адекватными. «Сам пациент не может их назначать. Как правило, пациентом выбираются наиболее дешевые варианты, которые не всегда эффективны.

Пневмония - это острое инфекционное заболевание. Диагноз устанавливается на основании жалоб пациента. Симптомы: выраженная интоксикация, слабость, длительно сохраняющаяся температура, возникновение одышки. Базовый метод диагностики – рентгенография и анализ крови.

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