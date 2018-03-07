Надежда Рагозина: Больше половины смертей от пневмонии происходит на дому

60 процентов смертей от пневмонии происходит на дому. Об этом сообщила Надежда Рагозина, заместитель председателя Госкомитета по здравоохранению и фармации Псковской области, в ходе пресс-конференции в пресс-центре Псковской правды.

По ее словам, часть таких пациентов не обращается за медицинской помощью и первыми врачами, которые их видят являются патологоанатомы.

«Чаще всего это пациенты маргинального социального статуса. Пьющие одинокие люди – эта аудитория, к сожалению, глуха к нашим призывам делать прививки от гриппа», - сказала она.

Также, по ее словам, часто за медицинской помощью обращаются поздно. «К сожалению, люди не осознают опасность пневмонии», - отметила Надежда Рагозина.

Специалист отметила, что это заболевание тяжелым является не всегда. Но есть временные промежутки (например, эпидемический подъем гриппа) и группы риска, к которым нужно быть внимательным: «К группе риска относятся обездвиженные пациенты, люди, которые находятся в домах престарелых, люди с иммунодефицитом, например онкологические больные, люди с диабетом, беременные женщины и люди с избыточным весом».

Отметим, в 2017 году в Псковской области на фоне общего увеличения показателя смертности показатель смертности от пневмонии вырос.