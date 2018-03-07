За травлю в социальных сетях россиян хотят привлекать к ответственности

В России могут ввести ответственность за травлю в общественных местах и соцсетях, сообщает «Газета.ру».

С предложением о соответствующей статье в КоАП России выступит Молодежный парламент при Госдуме, в нижней палате парламента предложение поддержали.

Предложение будет представлено на Экспертном совете по развитию информационного общества и СМИ 7 марта.

«Нужно, чтобы администраторы соцсестей не только блокировали противоправный контент, но и сообщества, в которых специально распространяются материалы с целью унизить того или иного человека. Эти действия не подпадают под понятие «оскорбление», так как они совершаются не одним человеком, а группой лиц. Все это расценивается как детская шалость, но мы все знаем, к чему это приводит», — заявила председатель Молодежного парламента Мария Воропаева.

Зампред комитета ГД по информационной политике Андрей Свинцов заявил, что ответственность за травлю в соцсетях должна наступать с 14 лет, а эффективными окажутся штрафы в размере до десяти тысяч рублей.