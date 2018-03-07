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Происшествия

В Острове уволили сотрудника силовых структур, разъезжавшего пьяным по трассе М-20

7 марта 2018 года, 10:14

Возбуждено уголовное дело против теперь уже бывшего сотрудника силовых структур, которого подозревают повторном управлении автомобилем в пьяном состоянии. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного СУ СК.

4 февраля 2018 года это мужчина, ранее подвергнутый административному наказанию в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортным средством на 1 год 6 месяцев за управление автомобилем в состоянии опьянения, вновь сел пьяным за руль и был остановлен инспекторами ГИБДД на автомобильной дороге «Санкт-Петербург – Невель».

Сотрудник из силового ведомства уволен.

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