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Происшествия

Обчистившего гараж домушника будут судить в городе на Ловати

7 марта 2018 года, 09:41

В Великих Луках ждёт суда ранее судимый местный житель, которого обвиняют в краже домашнего имущества. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

В сентябре 2017 года, сняв ворота, неизвестный проник в гараж в районе улицы Яна Арно. Отсюда он похитил пластиковые окна, кухонный гарнитур, водонагреватель и прочее имущество. Причиненный ущерб для 66-летнего владельца составил свыше 170 тысяч рублей.

Личность подозреваемого полицейские установили быстро. Им оказался не работающий, ранее судимый 37-летний местный житель.

Теперь ему предстоит ответить перед судом за совершенное преступление.

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