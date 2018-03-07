Обчистившего гараж домушника будут судить в городе на Ловати

В Великих Луках ждёт суда ранее судимый местный житель, которого обвиняют в краже домашнего имущества. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

В сентябре 2017 года, сняв ворота, неизвестный проник в гараж в районе улицы Яна Арно. Отсюда он похитил пластиковые окна, кухонный гарнитур, водонагреватель и прочее имущество. Причиненный ущерб для 66-летнего владельца составил свыше 170 тысяч рублей.

Личность подозреваемого полицейские установили быстро. Им оказался не работающий, ранее судимый 37-летний местный житель.

Теперь ему предстоит ответить перед судом за совершенное преступление.