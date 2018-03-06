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Общество

Татьяне Лаптевой вручили медаль «За заслуги перед Псковом»

6 марта 2018 года, 17:50

6 марта в ходе очередной 7-й сессии Псковской городской Думы депутаты приняли решение наградить медалью города Пскова «За заслуги перед Псковом» Татьяну Лаптеву. Ходатайство о награждении в адрес Псковской городской Думы поступило от директора Псковского областного колледжа искусств имени Н.А. Римского-Корсакова.

Татьяна Лаптева является преподавателем теоретических дисциплин Псковского областного колледжа искусств имени Н.А. Римского-Корсакова, членом Союза композиторов России (музыковед), Членом Международной Ассоциации писателей и журналистов, Лауреатом премии Администрации Псковской области за большой личный вклад в культуру муниципального образования «Город Псков», за высокие творческие достижения, за воспитание подрастающего поколения и музыкально-просветительскую работу на территории муниципального образования «Город Псков».

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