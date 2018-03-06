Походы в кафе на сумму 1,5 и 2 тысячи рублей получат победители конкурса «Псковской правды»

До поведения итогов фотоконкурса «РетроСвадьба – 2018», которое проходит в официальной группе «Псковской правды» ВКонтакте, осталась ровно неделя. А значит, ещё есть время, чтобы присоединиться к конкурсу и даже обогнать своих конкурентов. На сегодняшний день на победу претендуют 22 фотографии.

В среду, 14 марта, в 12.00 узнаем троих обладателей этих замечательных призов:

1 место – денежный сертификат на сумму 2000 рублей на посещение псковского кафе;

2 место – денежный сертификат на сумму 1500 рублей на посещение псковского кафе;

3 место - двуспальный комплект постельного белья из 100% хлопка.