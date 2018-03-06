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Общество

Походы в кафе на сумму 1,5 и 2 тысячи рублей получат победители конкурса «Псковской правды»

6 марта 2018 года, 15:54

До поведения итогов фотоконкурса «РетроСвадьба – 2018», которое проходит в официальной группе «Псковской правды» ВКонтакте, осталась ровно неделя. А значит, ещё есть время, чтобы присоединиться к конкурсу и даже обогнать своих конкурентов. На сегодняшний день на победу претендуют 22 фотографии.

В среду, 14 марта, в 12.00 узнаем троих обладателей этих замечательных призов:

1 место – денежный сертификат на сумму 2000 рублей на посещение псковского кафе;

2 место – денежный сертификат на сумму 1500 рублей на посещение псковского кафе;

3 место - двуспальный комплект постельного белья из 100% хлопка.

Татьяна и Геннадий Тимофеевы. Свадьба 25.10.1980, Псков
Фото из личного архива участников конкурса

КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ

Нужно загрузить свадебное ретрофото (сделанное ранее 2008 года) в конкурсный альбом в сообществе «Псковской правды» в соцсети «ВКонтакте». В описании к фото не забудьте указать имена молодоженов и дату бракосочетания. Фотоснимок вы можете сопроводить небольшим описанием.

Фотоснимки, присланные на конкурс, попадут на главное свадебное мероприятие года «Свадьба Экспо 2018», которое пройдет в Пскове 24 и 25 марта.

Полностью положение о конкурсе вы найдете по этой ссылке.

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