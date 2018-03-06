Наклейки для участников конкурса #Eдунавыборы будут раздавать на трёх заправках Пскова

6 марта в рамках акции-конкурса #Eдунавыборы волонтеры Псковского агентства информации будут распространять наклейки с хэштегом акции на трёх автозаправках «Сургутнефтегаз» в Пскове.
6 марта в рамках акции-конкурса #Eдунавыборы волонтеры Псковского агентства информации будут распространять наклейки с хэштегом акции на трёх автозаправках «Сургутнефтегаз» в Пскове.
- улица Труда, 27
- улица Инженерная, 2в.
Ищите волонтеров в указанных местах с 17:00 до 19:00.
Участник должен сделать фотографию со своим авто (в кадре должна быть видна наклейка #Едунавыборы) и опубликовать фото в социальных сетях с хэштегом #Едунавыборы.
Чтобы не затеряться среди участников, советуем присылать ссылку на фото на адрес redactor@informpskov.ru с заголовком #Едунавыборы.
Подробности на сайте Псковского агентства информации.