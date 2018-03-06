Наклейки для участников конкурса #Eдунавыборы будут раздавать на трёх заправках Пскова

6 марта в рамках акции-конкурса #Eдунавыборы волонтеры Псковского агентства информации будут распространять наклейки с хэштегом акции на трёх автозаправках «Сургутнефтегаз» в Пскове.

АДРЕСА

Ищите волонтеров в указанных местах с 17:00 до 19:00.

КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ КОНКУРСА

Для того, чтобы принять участие в конкурсе, необходимо разместить ее на заднем стекле своего автомобиля.

Участник должен сделать фотографию со своим авто (в кадре должна быть видна наклейка #Едунавыборы) и опубликовать фото в социальных сетях с хэштегом #Едунавыборы.

Чтобы не затеряться среди участников, советуем присылать ссылку на фото на адрес redactor@informpskov.ru с заголовком #Едунавыборы.