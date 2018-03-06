Михаил Ведерников предложил завершить строительство великолукского путепровода ко Дню города

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников посетил строительную площадку автодорожного путепровода через железную дорогу, где проконтролировал ход строительных работ и проехал по уже готовой основной части путепровода. Об этом «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.
Все работы на объекте идут в соответствии с графиком. На путепроводе тоннельного типа и подходах к основному путепроводу завершена установка перильного ограждения, а также установка барьерного ограждения на левом направлении. Закончен монтаж блоков главных балок пролетного строения эстакады первого съезда и устройство опалубки плиты проезжей части. Произведен монтаж емкостей канализационно-насосной станции по улицам Промышленная и Дьяконова.
Вдоль подпорных стен по улице Ухтомской устанавливают ливневую канализацию, а на участке от тоннеля до основного путепровода рабочие устраивают щебеночное основание. На втором съезде путепровода идет устройство пирога дорожного покрытия.
Также Михаил Ведерников поручил своему заместителю Александру Кузнецову подготовить проект реконструкции пересечения проспекта Ленина и улицей Дьяконова.
Фото Сергея Герасимова
Руководитель региона Михаил Ведерников отметил высокий темп строительства и поинтересовался, сроками окончания работ.
«Сдача путепровода запланирована на октябрь текущего года», — ответил подрядчик. Врио губернатора предложил завершить строительство раньше намеченного срока, ко Дню города Великие Луки. В свою очередь подрядчик ответил, что рассмотрит эту возможность, но подчеркнул, что ход строительства будет зависеть от погодных условий.