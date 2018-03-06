Михаил Ведерников предложил завершить строительство великолукского путепровода ко Дню города

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников посетил строительную площадку автодорожного путепровода через железную дорогу, где проконтролировал ход строительных работ и проехал по уже готовой основной части путепровода. Об этом «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Все работы на объекте идут в соответствии с графиком. На путепроводе тоннельного типа и подходах к основному путепроводу завершена установка перильного ограждения, а также установка барьерного ограждения на левом направлении. Закончен монтаж блоков главных балок пролетного строения эстакады первого съезда и устройство опалубки плиты проезжей части. Произведен монтаж емкостей канализационно-насосной станции по улицам Промышленная и Дьяконова.