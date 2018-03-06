Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Михаил Ведерников предложил завершить строительство великолукского путепровода ко Дню города

6 марта 2018 года, 13:55

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников посетил строительную площадку автодорожного путепровода через железную дорогу, где проконтролировал ход строительных работ и проехал по уже готовой основной части путепровода. Об этом «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Все работы на объекте идут в соответствии с графиком. На путепроводе тоннельного типа и подходах к основному путепроводу завершена установка перильного ограждения, а также установка барьерного ограждения на левом направлении. Закончен монтаж блоков главных балок пролетного строения эстакады первого съезда и устройство опалубки плиты проезжей части. Произведен монтаж емкостей канализационно-насосной станции по улицам Промышленная и Дьяконова.

Также Михаил Ведерников поручил своему заместителю Александру Кузнецову подготовить проект реконструкции пересечения проспекта Ленина и улицей Дьяконова.
Фото Сергея Герасимова
Вдоль подпорных стен по улице Ухтомской устанавливают ливневую канализацию, а на участке от тоннеля до основного путепровода рабочие устраивают щебеночное основание. На втором съезде путепровода идет устройство пирога дорожного покрытия.

Руководитель региона Михаил Ведерников отметил высокий темп строительства и поинтересовался, сроками окончания работ.

«Сдача путепровода запланирована на октябрь текущего года», — ответил подрядчик. Врио губернатора предложил завершить строительство раньше намеченного срока, ко Дню города Великие Луки. В свою очередь подрядчик ответил, что рассмотрит эту возможность, но подчеркнул, что ход строительства будет зависеть от погодных условий.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Ещё пять классов попали под карантин в областном центре
Походы в кафе на сумму 1,5 и 2 тысячи рублей получат победители конкурса «Псковской правды»
Наклейки для участников конкурса #Eдунавыборы будут раздавать на трёх заправках Пскова
Псковичка Валерия: «Погоду» в поликлиниках мы делаем сами своим общением
Пробный выход на лёд в великолукской «двойке» проведут уже на следующей неделе
Фёдор Терзиди: Желаем псковским докторам здоровья, терпения в работе с родителями и пациентами
На дооснащение детских поликлиник псковский регион получит более 50 млн рублей
Надежда из Пскова: Мое представление о медицине кардинально изменилось
Пожизненный срок «светит» закладчикам наркосинтетики в Пскове и Великих Луках

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество
6 марта 10:53

Рекламный беспорядок

Только треть рекламных конструкций в Пскове размещена законно

Общество / Образование
6 марта 09:56

Зашла и осталась

Приходила пристроить сына в детсад, а стала лучшим воспитателем Пскова

Общество
6 марта 09:00

Поможем, подскажем

Жители области поделились наболевшим с Михаилом Ведерниковым в редакции «Псковской правды»