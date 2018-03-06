Пробный выход на лёд в великолукской «двойке» проведут уже на следующей неделе

Пробный выход на лед в физкультурно-оздоровительном комплексе с бассейном и ледовой ареной в Великих Луках планируют провести уже на следующей неделе. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

По словам подрядчика, ледовая арена практически готова. Здесь смонтированы борта ледовой площадки и система хладоснабжения, ступени для зрительских мест, устроена дорожка вокруг ледового поля. Завершаются внутренние отделочные работы, через неделю планируется закончить фасадные работы.

В зоне бассейна на прошлой неделе специалисты провели испытания водой большой чаши, после чего приступили к облицовке стен плиткой. Также здесь идет монтаж водоснабжения и водоотведения. Полностью смонтированы зенитные фонари.

В центральной части здания, где расположится административно-бытовой комплекс, идет устройство перегородок помещений первого и второго этажей.