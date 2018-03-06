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Общество

Пробный выход на лёд в великолукской «двойке» проведут уже на следующей неделе

6 марта 2018 года, 13:48

Пробный выход на лед в физкультурно-оздоровительном комплексе с бассейном и ледовой ареной в Великих Луках планируют провести уже на следующей неделе. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

По словам подрядчика, ледовая арена практически готова. Здесь смонтированы борта ледовой площадки и система хладоснабжения, ступени для зрительских мест, устроена дорожка вокруг ледового поля. Завершаются внутренние отделочные работы, через неделю планируется закончить фасадные работы.

В зоне бассейна на прошлой неделе специалисты провели испытания водой большой чаши, после чего приступили к облицовке стен плиткой. Также здесь идет монтаж водоснабжения и водоотведения. Полностью смонтированы зенитные фонари.

В центральной части здания, где расположится административно-бытовой комплекс, идет устройство перегородок помещений первого и второго этажей.

В состав комплекса входит ледовая арена 60 на 30 метров, оздоровительный (25 на 13,5 метров) и ученический (10 на 6 метров) бассейны
Фото Сергея Герасимова
Посетив 6 марта объект, руководитель региона Михаил Ведерников отметил высокий темп строительства, подчеркнув, что большая часть выполнена, работы идут в графике. Сдача комплекса запланирована на август этого года. Это будет первая ледовая арена в Великих Луках и первый бассейн, построенный за всю постсоветскую историю города.

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