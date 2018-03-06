На дооснащение детских поликлиник псковский регион получит более 50 млн рублей

Более 50,6 млн рублей направят в 2018 году в Псковскую область на развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Федеральные субсидии предоставляются региональным бюджетам на софинансирование государственных программ субъектов Федерации, содержащих мероприятия по развитию материально-технической базы детских поликлиник, и направляются на приобретение медицинских изделий для медицинских организаций, подведомственных органам исполнительной власти субъекта Федерации, и муниципальных медицинских организаций, расположенных на территории субъекта Федерации.

Показателями результативности использования субсидии станет снижение младенческой и детской смертности. К 2020 году показатель младенческой смертности не должен превышать 5,2 случая на 1 тыс новорожденных, родившихся живыми. Показатель детской смертности (в возрасте 0 — 4 года) к 2020 году должен снизиться до 6,8 случая на 1 тыс новорожденных.