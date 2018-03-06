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Общество

Надежда из Пскова: Мое представление о медицине кардинально изменилось

6 марта 2018 года, 11:06

«Хочу выразить огромную благодарность медицинскому работнику процедурного кабинета N 9 городской поликлиники N 2 города Пскова Валентине Васильевне. Мне предстояло сделать 10 уколов внутривенно. Первый раз на укол я шла и очень боялась, но после первого же посещения я успокоилась благодаря профессионализму и просто хорошим человеческим качествам Валентины Васильевны (очень добрая). И уже в следующий раз я бежала вприпрыжку именно к ней! Таких медработников надо ценить, поощрять, уважать и создавать им все условия для работы. Мое представление о медицине кардинально изменилось, само здание поликлиники становится приятнее благодаря таким людям. Еще раз большое спасибо!»

Надежда, Псков

КСТАТИ

Каждую неделю в редакцию «Псковской правда» поступают звонки от жителей региона с благодарностью медработникам.

Мы уверены, что доктора и фельдшеры, медсестры и санитарки заслуживают уважения. Общеизвестно, что в Псковской области не хватает медицинского персонала, поэтому не будет преувеличением сказать: те, кто ежедневно надевают белый халат и заступают на смену, достойны наших добрых слов. Чтобы ваша благодарность попала на страницы газеты, не нужно ничего писать. Всего-то нужно набрать номер телефона редакции и сказать спасибо.

Звоните по телефону 8 (8112) 57-31-23 и выражайте благодарность своим медикам.

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СЮЖЕТЫ

Спасибо медикам
Каждую неделю в редакцию «ПП» поступают звонки от жителей региона с благодарностью медработникам. Чтобы ваша благодарность попала на страницы газеты, не нужно ничего писать. Всего-то нужно набрать номер телефона редакции и сказать спасибо.

Звоните по телефону 8 (8112) 57-31-23 и выражайте благодарность своим медикам.

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