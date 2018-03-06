Надежда из Пскова: Мое представление о медицине кардинально изменилось

«Хочу выразить огромную благодарность медицинскому работнику процедурного кабинета N 9 городской поликлиники N 2 города Пскова Валентине Васильевне. Мне предстояло сделать 10 уколов внутривенно. Первый раз на укол я шла и очень боялась, но после первого же посещения я успокоилась благодаря профессионализму и просто хорошим человеческим качествам Валентины Васильевны (очень добрая). И уже в следующий раз я бежала вприпрыжку именно к ней! Таких медработников надо ценить, поощрять, уважать и создавать им все условия для работы. Мое представление о медицине кардинально изменилось, само здание поликлиники становится приятнее благодаря таким людям. Еще раз большое спасибо!»

Надежда, Псков