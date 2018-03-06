Пожизненный срок «светит» закладчикам наркосинтетики в Пскове и Великих Луках

Двадцать шесть уголовных дел возбуждено в отношении наркодиллеров, продававших запрещенные вещества на территории Псковской области. За совершенные преступления им грозит пожизненный срок. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В 2017 году, чтобы разбогатеть, преступники продавали наркотики через тайники-закладки, с использованием телекоммуникационной сети «Интернет», электронной платежной системы «Visa QIWI Wallet» и программы мгновенного обмена сообщениями «Telegram».

Всего с ноября 2017 года по январь 2018 ими на территории Пскова и Великих Лук ими было совершено не менее 45-ти сбытов наркотических средств.

Сейчас к уголовной ответственности по делу привлечено 10 лиц, в отношении которых судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Большинство из них не являются жителями Псковской области и прибыли в регион исключительно для совершения преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств.

По делу изъято не менее полкилограмма синтетических наркотических средств.