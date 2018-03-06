Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия

Пожизненный срок «светит» закладчикам наркосинтетики в Пскове и Великих Луках

6 марта 2018 года, 10:20

Двадцать шесть уголовных дел возбуждено в отношении наркодиллеров, продававших запрещенные вещества на территории Псковской области. За совершенные преступления им грозит пожизненный срок. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В 2017 году, чтобы разбогатеть, преступники продавали наркотики через тайники-закладки, с использованием телекоммуникационной сети «Интернет», электронной платежной системы «Visa QIWI Wallet» и программы мгновенного обмена сообщениями «Telegram».

Всего с ноября 2017 года по январь 2018 ими на территории Пскова и Великих Лук ими было совершено не менее 45-ти сбытов наркотических средств.

Сейчас к уголовной ответственности по делу привлечено 10 лиц, в отношении которых судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Большинство из них не являются жителями Псковской области и прибыли в регион исключительно для совершения преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств.

По делу изъято не менее полкилограмма синтетических наркотических средств.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Ещё пять классов попали под карантин в областном центре
Походы в кафе на сумму 1,5 и 2 тысячи рублей получат победители конкурса «Псковской правды»
Наклейки для участников конкурса #Eдунавыборы будут раздавать на трёх заправках Пскова
Михаил Ведерников предложил завершить строительство великолукского путепровода ко Дню города
Псковичка Валерия: «Погоду» в поликлиниках мы делаем сами своим общением
Пробный выход на лёд в великолукской «двойке» проведут уже на следующей неделе
Фёдор Терзиди: Желаем псковским докторам здоровья, терпения в работе с родителями и пациентами
На дооснащение детских поликлиник псковский регион получит более 50 млн рублей
Надежда из Пскова: Мое представление о медицине кардинально изменилось

Комментарии

Авторизация
No comments

Происшествия
27 февраля 10:45

Человек в огне

Сотрудники ГИБДД спасли от смерти псковича, загоревшегося от Вечного огня

Происшествия / ДТП
26 февраля 14:01

Выиграли право на жизнь

Ехали на конкурс, а оказались на обочине питерской трассы в перевернувшемся автобусе

Происшествия / Преступление
17 января 11:17

Бежаницкий маньяк

Тело ушедшей на урок вождения девушки нашли благодаря хлебной упаковке