Я искренне благодарю медицинских сестричек поликлиники № 3 – псковичка

«Много разных профессий на земле, но только три из них от Бога: учить, судить и лечить. У медицинских сестричек процедурного кабинета псковской поликлиники № 3 профессия выбрана не случайно. Полирова С.А., Оберемченко Р.М., Тустик Е.В., Соловьева Т.В. — серьезные, ответственные люди. Их доброе слово, теплая улыбка, элегантный внешний вид помогают нам быстрее справиться с недугом, назначенные процедуры переносятся намного легче. Я искренне благодарю этих женщин за их труд и отношение к работе. Желаю удачи, благополучия во всех их делах».
С благодарностью Борисова Т.В., Псков