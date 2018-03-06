Михаил Ведерников: Продвижение псковских памятников в ЮНЕСКО чрезвычайно важно для нас

Центр всемирного наследия ЮНЕСКО признал номинационное досье «Памятники Древнего Пскова» (Российская Федерация) «полным и соответствующим формату заявки». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Согласно процедуре продвижения объекта в Список всемирного наследия, после признания номинационного досье полным, Центр всемирного наследия передает этот документ на экспертизу в консультативные органы — Международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС) и Международный союз охраны природы и природных ресурсов (МСОП), которые предоставляют в Комитет всемирного наследия свои оценки объекта по результатам непосредственного ознакомления с ним. После оценочной миссии и заключения ИКОМОС по объекту, финальное решение принимается на ежегодной сессии Комитета Всемирного наследия.

Временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников назвал решение Центра ЮНЕСКО «важной победой». «Псков — город с богатым, уникальным наследием, сохранившимся вопреки всем революциям и войнам. Наследие для Псковщины, без преувеличения, — понятие ресурсное. Продвижение псковских памятников в ЮНЕСКО чрезвычайно важно для нас. Конечно, это, прежде всего, стимул к совершенствованию системы охраны уникальных объектов, сохранению исторической городской среды, окружающих ландшафтов, но также, это и значимый, реальный фактор социально-экономического развития территории. Мы отчетливо понимаем, что при благоприятной оценке экспертов, попадание в Список всемирного наследия — не конечная цель, а, скорее, только начало нового важного этапа формирования системы сохранения и использования наших памятников. Сегодняшний результат — небольшая, но важная для нас победа. Спасибо специалистам, Министерству культуры. Будем и дальше, опираясь на их поддержку, продвигаться вперед — в Список ЮНЕСКО», — сказал Михаил Ведерников.